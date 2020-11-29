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Культура

Псковская митрополия проводит набор в Школу звонарей

29 ноября 2020 года, 11:31

 Псковская митрополия объявила о наборе в Школу звонарей на 2021 год. Как сообщает официальный сайт митрополии, набор в группу по обучению звонарному искусству откроется 1 декабря.

Псковская митрополия проводит набор в Школу звонарей

В следующем году занятия будут проходить при храме святого великомученика Димитрия Солунского в Пскове. Ученики изучат устав колокольного звона и посетят серию практических занятий. Срок обучения -две месяца.

Практическую часть преподавать в школе будет профессиональный звонарь с многолетним стажем Игнатий Шешуков. 

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