Александр Коновалов назначен и.о. президента псковской Федерации футбола

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов назначен исполняющим обязанности президента Псковской общественной организации «Федерация футбола», сообщает футбольный клуб в своей группе во «ВКонтакте». Это решение принял президиум «Федерации футбола» на заседании 26 ноября.
Фото из группы «ФК Псков» во «ВКонтакте»
Бывший президент Псковской общественной организации «Федерация футбола» Алексей Севастьянов написал заявление о сложении своих полномочий. Выборную конференцию президиум «Федерации футбола» назначил на 25 декабря.
Алексей Севастьянов занимал пост 14 лет - с 17 ноября 2006 года.