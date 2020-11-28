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Спорт

Александр Коновалов назначен и.о. президента псковской Федерации футбола

28 ноября 2020 года, 17:20

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов назначен исполняющим обязанности президента Псковской общественной организации «Федерация футбола», сообщает футбольный клуб в своей группе во «ВКонтакте». Это решение принял президиум «Федерации футбола» на заседании 26 ноября.

Александр Коновалов назначен и.о. президента псковской Федерации футбола

Фото из группы «ФК Псков» во «ВКонтакте»

Бывший президент Псковской общественной организации «Федерация футбола» Алексей Севастьянов написал заявление о сложении своих полномочий. Выборную конференцию президиум «Федерации футбола» назначил на 25 декабря.

Алексей Севастьянов занимал пост 14 лет - с 17 ноября 2006 года.

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