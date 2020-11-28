Александр Коновалов назначен и.о. президента псковской Федерации футбола

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов назначен исполняющим обязанности президента Псковской общественной организации «Федерация футбола», сообщает футбольный клуб в своей группе во «ВКонтакте». Это решение принял президиум «Федерации футбола» на заседании 26 ноября.

Бывший президент Псковской общественной организации «Федерация футбола» Алексей Севастьянов написал заявление о сложении своих полномочий. Выборную конференцию президиум «Федерации футбола» назначил на 25 декабря.

Алексей Севастьянов занимал пост 14 лет - с 17 ноября 2006 года.