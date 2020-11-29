Михаил Ведерников призвал псковичей проголосовать за участников премии «Народное признание»

Первый тур голосования проходит на сайте Псковского агентства информации с 23 ноября по 4 декабря.

«Список претендентов сильный: как среди наших героев, так и среди региональных проектов. Всем предлагаю его изучить и выбрать тех, кто, по вашей оценке, внёс наибольший вклад в развитие Псковской области в 2020 году», - отметил глава региона.

Всего в Первой общественной премии региона участвуют 145 претендентов в 11 номинациях. По итогам первого этапа голосования определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, которые выйдут во второй тур.