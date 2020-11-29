Михаил Ведерников призвал псковичей проголосовать за участников премии «Народное признание»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении призвал псковичей голосовать за участников премии «Народное признание – 2020».
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении призвал псковичей голосовать за участников премии «Народное признание – 2020».
Первый тур голосования проходит на сайте Псковского агентства информации с 23 ноября по 4 декабря.
«Список претендентов сильный: как среди наших героев, так и среди региональных проектов. Всем предлагаю его изучить и выбрать тех, кто, по вашей оценке, внёс наибольший вклад в развитие Псковской области в 2020 году», - отметил глава региона.
Всего в Первой общественной премии региона участвуют 145 претендентов в 11 номинациях. По итогам первого этапа голосования определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, которые выйдут во второй тур.