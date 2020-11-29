Служебная проверка пройдет в псковской лаборатории из-за задержки тестов на COVID

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в лаборатории, которая более 10 дней не обрабатывала порядка 600 проб на коронавирус. Об этом глава региона сообщил в очередном видеообращении на своей странице в Instagram.

«Я уже дал поручение провести ряд служебных проверок, чтобы установить виновников. Для ликвидации «пробки» мы также направили часть исследований в Санкт-Петербург – до конца текущей недели все оставшиеся тесты будут обработаны», - отметил глава региона и добавил, что из-за этого может возникнуть всплеск статистики.

По словам Михаила Ведерникова, система ПЦР-лабораторий Псковской области настроена так, чтобы пациенты получали результаты исследований в течение 48 часов. Результаты тестирований, проведенных в Центре СПИД, будут отображаться на сайте стопкоронавирус.псков.рф или приходить по смс. Однако, ещё не все сведения занесены в информационную систему. «Если вы не увидели свои данные в системе – возможно, вы сдавали тесты раньше, или его обрабатывает Центр гигиены или великолукская лаборатория – они будут подключены к системе до конца недели», - подчеркнул губернатор.

«Если будут сложности – сообщайте, будем разбираться с исполнителями», - сказал Михаил Ведерников.