Нагрузка на Псковскую станцию скорой помощи увеличилась на 400 вызовов в сутки

Нагрузка на Псковскую станцию скорой медицинской помощи увеличилась на 400 вызовов в сутки. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении в Instagram, комментируя большое количество жалоб из-за долгого ожидания скорой помощи на этой неделе.

Глава региона отметил, что специалисты работают на износ, но оперативно справится с потоком пациентов не удается. «Если в начале года ежесуточная нагрузка на выездные бригады составляла порядка 500 вызовов в сутки, то к концу ноября эта цифра выросла почти до 900», - поделился Михаил Ведерников и добавил, что одна из бригад за сутки 23 ноября выехала на 34 вызова. При том, что норматив составляет 20 выездов. «Это следствие беспрецедентной загрузки службы, сотрудники которой работают сейчас просто на износ», - заметил он.

По словам Михаила Ведерникова, для помощи скорым привлекли студентов медучилищ. В настоящее время они обеспечивают работу диспетчерской.

«Не меньше загружены и сами медучреждения. Так, в Псковскую городскую поликлинику 24 ноября поступило 800 вызовов врачей на дом. Медики ходят по домам до 10-11 часов вечера», - рассказал глава региона.

Нагрузка должна снизиться, потому что в Псковской областной инфекционной больнице появилась возможность амбулаторного обследования, рассказал Михаил Ведерников. Теперь по направлению врача пациенты смогут проходить компьютерную томографию, не находясь на стационарном лечении.