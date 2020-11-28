85 бригад занимаются восстановлением энергоснабжения в южных районах Псковской области

85 бригад занимаются устранением повреждений на энергообъектах южных районов Псковской области после снежного циклона «Таня». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».
Снежный циклон «Таня» прошел по южным районам области с метелью, мокрым снегом и порывистым ветром. Это вызвало налипание снега на проводах и стало причиной локальных технологических нарушений. Ряд населенных пунктов остался без энергоснабжения.
В связи с этим с вечера 27 ноября энергетиков Псковской области перевели в режим повышенной готовности. 101 аварийно-восстановительная бригада в составе 509 человек и 149 единиц техники готовы оперативно реагировать по заявкам местных жителей.
В настоящее время в восстановительных работах, которые без остановки идут с вечера 27 ноября, задействованы 287 человек и 104 единицы техники. Специалисты уже подключили электроснабжение для 2,2 тыс. потребителей.
Энергетики также отметили, что социально значимые объекты в зону отключения не попали.
Информация от потребителей об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов принимаются по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.