85 бригад занимаются восстановлением энергоснабжения в южных районах Псковской области

Снежный циклон «Таня» прошел по южным районам области с метелью, мокрым снегом и порывистым ветром. Это вызвало налипание снега на проводах и стало причиной локальных технологических нарушений. Ряд населенных пунктов остался без энергоснабжения.

85 бригад занимаются устранением повреждений на энергообъектах южных районов Псковской области после снежного циклона «Таня». Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском филиале «Россети Северо-Запад».

В связи с этим с вечера 27 ноября энергетиков Псковской области перевели в режим повышенной готовности. 101 аварийно-восстановительная бригада в составе 509 человек и 149 единиц техники готовы оперативно реагировать по заявкам местных жителей.

В настоящее время в восстановительных работах, которые без остановки идут с вечера 27 ноября, задействованы 287 человек и 104 единицы техники. Специалисты уже подключили электроснабжение для 2,2 тыс. потребителей.

Энергетики также отметили, что социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Информация от потребителей об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов принимаются по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.