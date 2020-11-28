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Происшествия / ЧП

Еще в трех районах Псковской области нарушено электроснабжение

28 ноября 2020 года, 12:33

В Пустошкинском, Великолукском и Невельском районах произошло нарушение электроснабжения из-за мокрого снега на проводах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Еще в трех районах Псковской области нарушено электроснабжение

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По его словам, социально-значимых объектов в зоне отключения нет. Восстановление электропередачи идет в настоящее время.

Также от сильного снегопада пострадали жители Куньинского района. Они остались без света и воды.

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