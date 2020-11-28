Еще в трех районах Псковской области нарушено электроснабжение

В Пустошкинском, Великолукском и Невельском районах произошло нарушение электроснабжения из-за мокрого снега на проводах, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, социально-значимых объектов в зоне отключения нет. Восстановление электропередачи идет в настоящее время.

Также от сильного снегопада пострадали жители Куньинского района. Они остались без света и воды.