Сильный снегопад оставил жителей Куньинского района без света и воды

«В результате повреждений линий электропередач обесточены многие населенные пункты практически во всех сельских поселениях. Без света Ущицы, Сопки, Пухново, Прихабы. Жижица и многие другие», - говорится в сообщении. Кроме того, на отсутствие электричества жалуются на улице Советской в Кунье, где упавшей веткой оборвало провода. Другая часть поселка осталась без водоснабжения в результате повреждения линии.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий стихии. На место ЧП выехали энергетики, коммунальные и дорожные службы.

Ранее синоптики предупредили псковичей о возможном налипании снега на проводах.