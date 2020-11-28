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Происшествия / ЧП

Сильный снегопад оставил жителей Куньинского района без света и воды

28 ноября 2020 года, 10:18

Из-за сильного снегопада жители Куньинского района остались без света и воды, сообщает газета «Пламя».

Сильный снегопад оставил жителей Куньинского района без света и воды

Фото газеты «Пламя»

«В результате повреждений линий электропередач обесточены многие населенные пункты практически во всех сельских поселениях. Без света Ущицы, Сопки, Пухново, Прихабы. Жижица и многие другие», - говорится в сообщении. Кроме того, на отсутствие электричества жалуются на улице Советской в Кунье, где упавшей веткой оборвало провода. Другая часть поселка осталась без водоснабжения в результате повреждения линии.

Специалисты уже приступили к ликвидации последствий стихии. На место ЧП выехали энергетики, коммунальные и дорожные службы.

Ранее синоптики предупредили псковичей о возможном налипании снега на проводах. 

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