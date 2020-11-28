195 человек заболели коронавирусом в Псковской области 27 ноября

С начала пандемии в Псковской области подтвердилось 12 тыс. 118 случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных выявили в Великих Луках (всего 2 тыс. 611) – 53 человека и в Пскове (всего 4 тыс. 531) - 45 человек.

31 человек заболели в Опочецком районе (всего 284), 17 - в Невельском (всего 374) и 9 – в Псковском (всего 900). 7 заболевших обнаружили в Локнянском (всего 76) районе, по 6 – в Великолукском (всего 393) и Порховском (всего 286) районах. Диагнозы подтвердились у 5 человек в Островском (всего 666) районе. По 3 человека заразились в Куньинском (всего 104) и Стругокрасненском (всего 92) районах. По 2 ковидбольных прибавилось Печорском (всего 210), Палкинском (всего 144) и Красногородском (всего 73) районах, по 1 – в Новосокольническом (всего 211), Себежском (всего 97), Новоржевском (всего 58) и Усвятском (всего 54) районах.

6 тыс. 517 человек поправились от коронавируса с начала пандемии. В частности, за минувшие сутки выздоровели 109 человек.

Число умерших от этого заболевания без изменений - 72 человека.