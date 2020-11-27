Ушел из жизни бывший глава Дедовичского района Дмитрий Гуйдо. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на областную администрацию, Дмитрий Гуйдо скончался на 75-м году жизни.

Дмитрий Гуйдо родился 10 октября 1946 года в деревне Лучайка Витебской области. Но вся его трудовая биография связана с Дедовичским районом, где он работал сначала зоотехником, затем - директором совхоза «Вязье», начальником управления сельского хозяйства, председателем колхоза «Красная заря».