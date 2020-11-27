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Общество

Ушел из жизни бывший глава Дедовичского района

27 ноября 2020 года, 20:56

Ушел из жизни бывший глава Дедовичского района Дмитрий Гуйдо. Как сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на областную администрацию, Дмитрий Гуйдо скончался на 75-м году жизни.

Дмитрий Гуйдо родился 10 октября 1946 года в деревне Лучайка Витебской области. Но вся его трудовая биография связана с Дедовичским районом, где он работал сначала зоотехником, затем - директором совхоза «Вязье», начальником управления сельского хозяйства, председателем колхоза «Красная заря».


Ушел из жизни бывший глава Дедовичского района
Дмитрий Гуйдо
Фото ПАИ

С 1991 по 2009 год Дмитрий Гуйдо занимал пост главы Дедовичского района, был делегатом XXVII съезда КПСС, входил в состав Ассоциации глав муниципальных образований, возглавлял областной крестьянский союз. Он возглавил Дедовичский район в период перестройки и сделал всё возможное для сохранения стабильности и решения важных для жителей района проблем. Особое внимание уделял сфере ЖКХ и благоустройству посёлка. Внёс значимый вклад в становление и развитие местного самоуправления на территории района, способствовал привлечению дополнительных инвестиций.

Находясь на пенсии, Дмитрий Гуйдо активно участвовал в жизни района, занимался сельскохозяйственным строительством.

Дмитрий Гуйдо награждён медалью «За заслуги перед Отечеством», двумя орденами «Знак Почёта», почётными грамотами администрации Псковской области, имел многочисленные поощрения за доблестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Дедовичского района. В июне 2007 года ему было присвоено звание «Почётный гражданин Дедовичского района».

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