Деловая зона с гостиницей и торговым центром может появиться на месте рынка на Четырех углах

Деловая зона с гостиничными и торгово-развлекательными комплексами может появиться на месте рынка на Четырех углах. Как передает корреспондент «Псковской правды», за такое концептуальное предложение по развитию территории в границах Рижского проспекта и улиц Петровская, Пароменская , М. Горького проголосовало большинство участников Градостроительного совета муниципального образования «Город Псков», заседание которого состоялось сегодня, 27 ноября в Городском культурном центре.

- Вопрос непростой. Он вызывает большое количество разговоров, обсуждений. Поэтому его вынесли на Градостроительный совет, чтобы предложить свое виденье и совместно с вами обсудить концептуальные предложения по развитию этой территории, - отметил, открывая заседание, глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Четыре варианта освоения территории бывшего рынка презентовал главный архитектор Пскова Евгений Скачков.

- Предложений было достаточно много, и до последнего дня сложно было определиться, на чем остановиться. Давайте попытаемся их либо разделить, либо совместить, - сказал он.

По его словам, первый вариант — это устройство открытого общественного спортивно-развлекательного пространства. Согласно этой концепции, территория будет представлять собой своеобразное продолжение сквера на Четырех углах.

- Предлагаются практически плоскостные сооружения в виде площадок, амфитеатров, а также велосипедные и пешеходные дорожки и центральный арт-объект и центр коворкинга. Малопретензионный вариант, который возможно всех бы устроил, - отметил главный архитектор.

Другие три варианта — более насыщенные. Так, второй вариант — это устройство общественного культурно-выставочного и торгового пространства. Здесь появляется три уровня. Каждый сам по себе может быть совмещен как с торговой зоной, так и с общественной и выставочной зоной.

Третий вариант - гостинично-торгово-развлекательное пространство:

- В этом варианте мы отодвигается от памятника охраны и даем более сильную разгрузку первой половине. На первом плане у нас общественная зона и торговый комплекс. Далее развлекательный центр. И чуть дальше — четвертый уровень - это гостиный комплекс. Парковочные места находятся как на открытом пространстве, так и на закрытом.

Четвертое предложение вариант Евгений Скачков назвал вариантом «на закуску». В рамках этого предложения планируется размещение гостично-арендного жилья, торгового комплекса и центра дополнительного образования.

- Возможно появятся еще от вас предложения. Но в данном контексте важен принцип - по какому пути мы должны сделать эту площадку инвестиционно-привленкательной, - отметил докладчик.

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин добавил, что участок немаленький и к нему нужно подходить аккуратно и комплексно.

- Здесь нужно задуматься о функциональности. Пространство нужно сделать интересным и не забывать понятие комфортной городской среды. Все должно быть гармонично спроектировано, - сказал он.

В формате свободного микрофона члены градостроительного совета высказали замечания и предложения по представленным вариантам. По итогам обсуждения члены Градостроительного совета проголосовали за третий вариант использования территории.

- Все в общем-то за деловую зону с гостиничными и торгово-развлекательными комплексами, подвел итоги обсуждения Александр Братчиков, отметив, что речь идет о концепции под номером три. - С большинством высказываний согласен. Мы определяем концепцию сейчас. А проект уже пройдет все согласования с комитетом по охране культурного наследия и другими разрешительными структурами.