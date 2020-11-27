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Общество

У псковичей появилась возможность летать в Краснодар

27 ноября 2020 года, 17:53

У псковичей появилась возможность летать в Краснодар с промежуточной посадкой в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», которая работает на этом маршруте.

У псковичей появилась возможность летать в Краснодар

Из Краснодара рейс А4301  вылетает в 20:05, посадка в Москве - в 22:05, вылет из Москвы - в 22:50, посадка в Пскове - в 00:10 (+1). Самолёт летает по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По понедельникам, средам, четвергам и субботам осуществляет перелёты рейс А4302. Из Пскова борт отправляется в 7:00, посадка в Москве - в 8:25, вылет из Москвы - в 9:10, посадка в Краснодаре - в 11:05.

Стоянка в Москве составляет 45 минут. При этом пассажиры не приходится снова получать и сдавать багаж, достаточно пройти контроль в аэропорту Внуково и вернуться на борт самолета. 

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