У псковичей появилась возможность летать в Краснодар с промежуточной посадкой в Москве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут», которая работает на этом маршруте.

Из Краснодара рейс А4301 вылетает в 20:05, посадка в Москве - в 22:05, вылет из Москвы - в 22:50, посадка в Пскове - в 00:10 (+1). Самолёт летает по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По понедельникам, средам, четвергам и субботам осуществляет перелёты рейс А4302. Из Пскова борт отправляется в 7:00, посадка в Москве - в 8:25, вылет из Москвы - в 9:10, посадка в Краснодаре - в 11:05.

Стоянка в Москве составляет 45 минут. При этом пассажиры не приходится снова получать и сдавать багаж, достаточно пройти контроль в аэропорту Внуково и вернуться на борт самолета.