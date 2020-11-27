Псковичи вошли в число финалистов конкурса «Диалог культур»

В число финалистов молодежного этнокультурного конкурса «Диалог культур» вошли представители Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, лауреатом в номинации «Национальный танец» стала Инна Зуб с украинским народным танцем «Колодка», в номинации «Национальные виды спорта» — Елена Трегубова с национальной игрой «Лапта».

Второй тур конкурса, в который вышли псковичи, продлится до 28 ноября. Для финалистов подготовлена образовательная программа с участием известных спикеров и тренеров, которые представят различные аспекты развития национальных культур. В частности, их ждут участие в челленджах, лекциях на тему мотивации и саморазвития, эстафетах и встречах, посвященных особенностям исторического и этнокультурного многообразия России, вопросам государственной национальной политики, психологии межнациональных отношений, этнопсихологии.

Организатором конкурса - Федеральное агентство по делам национальностей в рамках программы «Реализация государственной национальной политики».