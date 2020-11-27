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Общество

Радиостанция «7 Небо» вернулась в псковский эфир

27 ноября 2020 года, 17:10

Радиостанция «7 Небо» после суточного перерыва в вещании вернулась в псковский эфир. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

Радиостанция «7 Небо» вернулась в псковский эфир

«Мы, конечно, знали, что «7 Небо» - радиостанция номер один в Пскове. Но убедились в этом за прошедшие сутки снова. Где только ни слушают наше «7 Небо», откуда только ни звонили с вопросом: «Ребят, что случилось?» - отмечается в сообщении.

В этом году радиостанции исполнилось 22 года. «7 Небо» впервые вышло в эфир 1 октября 1998 года. Радиостанция входит в состав АНО «Медиацентр 60». Этот медиахолдинг также включает сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM). 

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