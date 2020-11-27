Декабрь в Псковской области будет теплее нормы на 1-2 градуса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Месячная сумма осадков ожидается в пределах 90-130 % от нормы. Преимущественно осадки прогнозируются в виде снега, во время оттепели — в виде мокрого снега и дождя.

В первой половине месяца дневные температуры будут от -2 до +3 градусов, ночные — от -1 до -6, в отдельные ночи возможно от -2 до +3.

Во второй половине декабря похолодает. Днём ожидается от -3 до -8 градусов, при оттепелях — от -3 до +2, ночами — от 5 до -10, в отделение ночи прогнозируется похолодание до 15. Не исключено усиление ветра до 15-18 метров в секунду при смене атмосферных фронтов.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются ниже многолетних значений для зимнего периода