185 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 ноября

В Псковской области 26 ноября выявили 185 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что 137 заражённых выявили силами системы здравоохранения и 48 — коммерческие лаборатории.

Общее количество заражённых в Псковской области выросло до 11 тыс. 923. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Пскове и Великих Луках — 90 и 46 соответственно. Новых заражённых не зафиксировали в Палкинском, Дедовичском, Пушкиногорском, Красногородском, Локнянском и Новоржевском районах.

26 ноября были выписаны 113 человек. С начала пандемии выздоровели 6 тыс. 408 псковичей. Умерли 72 заражённых коронавирусом.