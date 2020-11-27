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Общество / Здоровье

185 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 ноября

27 ноября 2020 года, 14:17

В Псковской области 26 ноября выявили 185 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он отметил, что 137 заражённых выявили силами системы здравоохранения и 48 — коммерческие лаборатории.

185 человек заболели коронавирусом в Псковской области 26 ноября

Общее количество заражённых в Псковской области выросло до 11 тыс. 923. За минувшие сутки больше всего заболевших выявили в Пскове и Великих Луках — 90 и 46 соответственно. Новых заражённых не зафиксировали в Палкинском, Дедовичском, Пушкиногорском, Красногородском, Локнянском и Новоржевском районах.

26 ноября были выписаны 113 человек. С начала пандемии выздоровели 6 тыс. 408 псковичей. Умерли 72 заражённых коронавирусом.  

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