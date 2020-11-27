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Происшествия / ЧП

Губернатор: Без ущерба обошлось возгорание в строящейся инфекционной больнице в Пскове

27 ноября 2020 года, 13:24

Возгорание случилось в одном из подсобных помещений строящегося корпуса детского отделения Псковской областной инфекционной больницы в Пскове 27 ноября. Пострадавших и ущерба нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор: Без ущерба обошлось возгорание в строящейся инфекционной больнице в Пскове

Фото из Instagram губернатора

Он подчеркнул, что на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые в кратчайшие сроки локализовали и потушили возгорание.

В результате случившегося в помещении есть небольшие повреждения, которые сейчас устраняются.

«Хочу сообщить, что на работы по возведению детского инфекционного комплекса это не повлияло. Сдача объекта состоится в установленные сроки», - заверил Михаил Ведерников.

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