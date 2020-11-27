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Политика / Выборы

День избирательной системы может появиться в Псковской области

27 ноября 2020 года, 12:27

В Псковской области может быть установлен День избирательной системы. Отмечать его предлагается в последнее воскресенье сентября. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, приветствуя участников II Форума молодёжных избирательных комиссий региона, который проходит 27 ноября в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

День избирательной системы может появиться в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор отметил, что с просьбой от установлении нового праздника обратился председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. «Я поддержал эту инициативу, обсудил ее с Александром Алексеевичем Котовым. Надеюсь, что депутаты ее поддержат после того, как соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Псковское областное Собрание», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в работе избирательных комиссий региона непосредственно задействованы более 5,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. - включены в резерв. 

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