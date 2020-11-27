День избирательной системы может появиться в Псковской области

В Псковской области может быть установлен День избирательной системы. Отмечать его предлагается в последнее воскресенье сентября. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников, приветствуя участников II Форума молодёжных избирательных комиссий региона , который проходит 27 ноября в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Губернатор отметил, что с просьбой от установлении нового праздника обратился председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. «Я поддержал эту инициативу, обсудил ее с Александром Алексеевичем Котовым. Надеюсь, что депутаты ее поддержат после того, как соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Псковское областное Собрание», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников напомнил, что в работе избирательных комиссий региона непосредственно задействованы более 5,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. - включены в резерв.