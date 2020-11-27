Форум молодёжных избирательных комиссий проходит в Пскове

В Пскове 27 ноября проходит II Форум молодёжных избирательных комиссий региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Участников мероприятия поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что для избирательной системы текущий год стал историческим: помимо традиционного Единого дня голосования жители страны 1 июля проголосовали по поправкам в Конституцию страны. В этот период, отметил губернатор, избирательные комиссии работали в крайне непростых эпидемических условиях. «Вы все показали пример профессиональной, качественной, слаженной командной работы. Благодаря вам обеспечена высокая явка, прозрачность и легитимность избирательного процесса», — заявил он.

По словам Михаила Ведерникова, 2020 год был ознаменован началом фундаментальной трансформации избирательной системы: появились новые формы голосования, в том числе дистанционный формат, выросли требования к технологической оснащенности избирательных комиссий, информационной безопасности, системам контроля и мониторинга, ко всем доступным инструментам. Губернатор заметил, что в таких условиях особое значение приобретают команды молодых и подготовленных профессионалов. Он выразил уверенность, что Форум поможет дальнейшему развитию молодых специалистов в выбранной сфере.

Тема Форума - «Трансформация избирательной системы России — обсудим по-взрослому». Участие в нём принимают ведущие специалисты, которые формируют и реализуют федеральные общественно-политические тренды, представители 17 регионов страны, в том числе в дистанционном формате. Мероприятие проходит при поддержке администрации Псковской области.

В рамках форума организована выставка, посвященная тому, как в следующем году пройдет выездное голосование, представлены печатные материалы областного избиркома, образцы стационарных урн и КОИБов.