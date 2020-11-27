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Общество / Семья

Диплом конкурса «Семья года» вручил губернатор Юлии и Константину Абабковым

27 ноября 2020 года, 11:53

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил Почетный диплом оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года», свидетельство участника конкурса и памятные подарки Юлии и Константину Абабковым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Абабковы в этом году стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Диплом конкурса «Семья года» вручил губернатор Юлии и Константину Абабковым

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор поздравил Абабковых, которые пришли на встречу с ним с дочерью Марией, с победой и поблагодарил за сохранение и приумножение семейных ценностей, тиражирование традиционной народной культуры.

Супруги отметили, что их объединяет творчество — участие в заслуженном коллективе народного творчества России «Сказ». Константин Абабков рассказал о ещё одной победе:  «Сказ» стал лауреатом первой степени фестиваля-конкурса «Многоликая Россия» в Йошкар-Оле в номинации «Взрослые любительские ансамбли и оркестры». Заключительный этап этого конкурса состоится в 2022 году в Москве. Михаил Ведерников обещал поддержку в организации поездки.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится для объединения социально ответственных семей России в поддержку семьи и родительства. Проводят его Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальной защиты РФ. В этом году в финале приняли участие более 340 семей.

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