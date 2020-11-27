Ограничительные меры могут быть продлены в Псковской области до 15 января

В Псковской области ограничительные меры, введённые в рамках противодействия распространению коронавируса, могут быть продлены до 15 января, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия-24».

«Но, чтобы не создавать излишней нагрузки на экономику тогда, когда это не требуется, мы с шагом в неделю анализируем весь пакет принятых мер», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что в настоящее время ограничительные меры продлены до 6 декабря. В частности, действует запрет на проведение публичных мероприятий, исключение составляют религиозные, ограничена работа общепита с 23:00 до 6:00, действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и требование о переводе 30 % сотрудников предприятий на дистанционный режим работы.

«Особое внимание - безопасности общественного транспорта», - подчеркнул губернатор. Он проинформировал об увеличении количества рейдов по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. «К сожалению, до сих пор есть люди, которые в общественных местах, в транспорте находятся без масок. Это создаёт дополнительные риски и дополнительную нагрузку на нашу систему здравоохранения», – заявил Михаил Ведерников.

Что касается новогодних праздников, то, рассказал губернатор, в регионе запрещены корпоративы и утренники, но власти на данный момент намерены сохранить формат новогодних уличных мероприятий, ярмарок, представлений с обязательным соблюдением всех ограничительных мер.