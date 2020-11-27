Около 300 больных псковичей уже получают бесплатные лекарства от коронавируса

В Псковской области уже порядка 300 больных, находящихся на амбулаторном лечение от коронавируса, получают бесплатные лекарства. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Россия-24».

Он поблагодарил Правительство России за выделение региону 23,5 млн рублей на покупку лекарств.

В настоящий момент, уточнил глава региона, из 16 препаратов в наличие уже имеются 6. В ближайшие дни будут подписаны контракты на поставку остальных лекарств из перечня.

Говоря в целом о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, Михаил Ведерников отметил, что еженедельный прирост составляет порядка 10%, в сутки доставляются от 170 до 180 новых случаев. «Нас эти цифры настораживаю, но они не критичные», - заявил губернатор. Он обратил внимание на значительное увеличение чиста тестов на COVID в регионе — с 600 в сутки в начале пандемии до полутора тысяч в настоящий момент.