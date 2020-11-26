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Общество / Образование

Географический диктант пройдет в Псковской области в выходные

26 ноября 2020 года, 20:51

Географический диктант пройдет в Псковской области в выходные. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в регионе он пройдет в дистанционном формате на базе Псковского государственного университета.

Диктант состоит из 40 вопросов. Первая часть состоит из 10 вопросов, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть включает в себя 30 вопросов на образное мышление, системную логику и эрудицию. В задания для диктанта могут входить вопросы, полученные от пользователей в рамках акции «Напиши свой вопрос для географического диктанта».

Очно и дистанционно на всех площадках во всех странах акция начнётся 29 ноября в 12.00 по местному времени. Доступ к онлайн-диктанту откроется на сайте акции dictant.rgo.ru в 14.00 по московскому времени. Написать его можно будет в течение недели, вплоть до 6 декабря.

Зарегистрироваться на псковской площадке можно по адресу электронной почты reg60@rgo.ru.

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