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Общество / Экология

Регоператор очистил Печоры от крупногабаритного мусора

26 ноября 2020 года, 20:03

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области – компания «Экопром» очистил Печоры от крупногабаритного мусора.

Старая мебель, строительный мусор – такие отходы сразу заполняют контейнерную площадку. Чтобы оперативно очищать захламленную территорию, в Печорах ООО «Экопром» использует мусоровозы, оснащенные гидравлическим прессом. С помощью такой установки мусор уменьшается в объеме чуть ли ни в 10 раз.

«Однако справляться с таким захломлением только пресс машинами, которых на всю область пять, физически невозможно, и вовремя реагировать на это должны управляющие компании», - считают в компании.

Кроме того, с 1 декабря регоператор полностью прекращает в Печорах мешковой сбор мусора.

Подробнее об этом смотрите в видеорепортаже Псковского агентства информации.


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