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Общество

В псковской школе робот будет измерять температуру и дезинфицировать руки учеников

26 ноября 2020 года, 17:58

В Псковской инженерно-лингвистической гимназия в рамках совместного проекта с ПсковГУ создают робота, который будет измерять температуру ученикам и дезинфицировать руки. Об этом «Псковской правде» сообщили в учебном заседании.

В псковской школе робот будет измерять температуру и дезинфицировать руки учеников

Над роботом работают ребята из Молодежного Инжинирингового центра гимназии под руководством преподавателя ПсковГУ Сергея Логинова. Инженерная группа работает над технической частью, группа дизайна - над прототипом, команда волонтеров - над продвижением проекта, группа экономистов - над экономической составляющей.

Был проведён конкурс эскизов «Доброго робота». На него были поданы 60 работ, некоторые представили не рисунки, а 3D-модель и видеоролик.

Результатом проекта станут несколько стендов в виде дружелюбных роботов на входе в гимназию. В целях профилактики вирусных заболеваний эти роботы будут в автоматическом режиме измерять температуру учеников и дезинфицировать руки.

Проект реализуется на средства гранта администрации Псковской области в рамках Регионального конкурса СО НКО.

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