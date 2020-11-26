В псковской школе робот будет измерять температуру и дезинфицировать руки учеников

В Псковской инженерно-лингвистической гимназия в рамках совместного проекта с ПсковГУ создают робота, который будет измерять температуру ученикам и дезинфицировать руки. Об этом «Псковской правде» сообщили в учебном заседании.

Над роботом работают ребята из Молодежного Инжинирингового центра гимназии под руководством преподавателя ПсковГУ Сергея Логинова. Инженерная группа работает над технической частью, группа дизайна - над прототипом, команда волонтеров - над продвижением проекта, группа экономистов - над экономической составляющей.

Был проведён конкурс эскизов «Доброго робота». На него были поданы 60 работ, некоторые представили не рисунки, а 3D-модель и видеоролик.

Результатом проекта станут несколько стендов в виде дружелюбных роботов на входе в гимназию. В целях профилактики вирусных заболеваний эти роботы будут в автоматическом режиме измерять температуру учеников и дезинфицировать руки.

Проект реализуется на средства гранта администрации Псковской области в рамках Регионального конкурса СО НКО.