В Псковской области заработал Центр управления регионом

ЦУР призван обеспечить коммуникацию жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Еще одной задачей ЦУРа является сбор, обработка и аналитика сообщений и предложений, поступающих от жителей области.

В Псковской области уже функционируют несколько цифровых платформ обратной связи с населением: «Инцидент Менеджмент», «Регион 60» и другие. ЦУР объединит все цифровые сервисы и на основе поступающих из них данных создаст единую «тепловую карту» обращений, которая позволит видеть полную картину проблемных зон.

Власти смогут анализировать ситуацию в регионе и предлагать комплексные решения, опираясь на данные собранные ЦУР. Благодаря этому нововведению станет возможно предотвращать прогнозируемые проблемные ситуации. Кроме того, оно призвано вывести взаимодействие власти с жителями на качественно новый уровень.

Центр управления регионом — структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина. Финансирование центров ведется напрямую из федерального бюджета по целевой субсидии. АНО «Диалог» курирует работу ЦУР во всех субъектах.