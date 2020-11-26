Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

В Псковской области заработал Центр управления регионом

26 ноября 2020 года, 17:34

26 ноября в Псковской области начал работу Центр управления регионом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

ЦУР призван обеспечить коммуникацию жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Еще одной задачей ЦУРа является сбор, обработка и аналитика сообщений и предложений, поступающих от жителей области. 

В Псковской области заработал Центр управления регионом

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Псковской области уже функционируют несколько цифровых платформ обратной связи с населением: «Инцидент Менеджмент», «Регион 60» и другие. ЦУР объединит все цифровые сервисы и на основе поступающих из них данных создаст единую «тепловую карту» обращений, которая позволит видеть полную картину проблемных зон. 

Власти смогут анализировать ситуацию в регионе и предлагать комплексные решения, опираясь на данные собранные ЦУР. Благодаря этому нововведению станет возможно предотвращать прогнозируемые проблемные ситуации. Кроме того, оно призвано вывести взаимодействие власти с жителями на качественно новый уровень.

Центр управления регионом — структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина. Финансирование центров ведется напрямую из федерального бюджета по целевой субсидии. АНО «Диалог» курирует работу ЦУР во всех субъектах.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Географический диктант пройдет в Псковской области в выходные
Регоператор очистил Печоры от крупногабаритного мусора
В псковской школе робот будет измерять температуру и дезинфицировать руки учеников
Штрафы за парковку на газонах увеличены в Псковской области
Москвич остался без золотого перстня после застолья в псковском общежитие
В Псковской области заняты 700 ковид-коек из 970-ти
Росавиация утвердила льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году
Бюджет Псковской области на 2021 год принят в первом чтении
3 декабря в школах Псковской области пройдет Всероссийский урок памяти

Комментарии

Авторизация
No comments
«Поддержка будет»

Политика / Финансы
23 ноября 21:11

«Поддержка будет»

Владимир Путин пообещал помочь Псковской области
Кто из депутатов следующий на сокращение?

Политика / Власть
20 ноября 10:05

Кто из депутатов следующий на сокращение?

Как псковские партийцы относятся к идее «секвестировать» гордумы Пскова и Великих Лук
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание