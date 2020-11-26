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Общество

Штрафы за парковку на газонах увеличены в Псковской области

26 ноября 2020 года, 17:08

В Псковской области увеличен размер штрафов за парковку на газонах и нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий населённых пунктов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Теперь нарушение этих правил на территориях городов и других населенных пунктов региона влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (ранее максимальный штраф составлял 3 тыс. рублей), на юридических лиц – от 25 тыс. до 50 тыс. рублей. Для последней категории размер штрафа вырос в пять раз.

При повторном нарушении максимальный штраф для псковичей составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 15 тыс., для юридических лиц - 100 тыс. рублей.

Штрафные санкции за проезд и парковку на детских площадках, озеленённых территориях, газонах и цветниках увеличился не так существенно. По новому закону нарушителю придётся заплатить от 2 до 3 тыс. рублей. При этом повторное аналогичное нарушение в течение года облагается штрафом от 3,5 до 5 тыс. рублей.

Соответствующую законодательную инициативу региональной Общественной палаты поддержали депутаты областного Собрания. Новая редакция закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» с увеличенным размером штрафных санкций принята на 51-й сессии регионального парламента. 

Закон «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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