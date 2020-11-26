Москвич остался без золотого перстня после застолья в псковском общежитие

48-летний житель Московской области остался без золотого перстня после застолья в псковском общежитии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 24 ноября мужчина отправился со случайными знакомыми в комнату в общежитии на улице Киселева в Пскове, где поучаствовал в застолье. В ходе посиделок он уснул. Злоумышленники воспользовались ситуацией и забрали себе два мобильных телефона, а после сняли с пальца приезжего драгоценное украшение. Москвич обнаружил пропажу своих вещей после пробуждения.

Потерпевший сразу обратился за помощью в полицию. Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову быстро установили личность гражданина, который подозревается в краже. Им оказался 45-летний безработный пскович. При обыске у него изъяли один из похищенных телефонов и золотой перстень. Горожанин дал признательные показания. По этому факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Еще одно преступление раскрыли в Куньинском районе. 25 ноября в местное отделение полиции поступило сообщение о краже части жатки от комбайна. Ее похитили от одного из домов в деревне Обжино. Вскоре экипаж ДПС ГИБДД обратил внимание на гужевую повозку, в которой 34-летний житель поселка Кунья перевозил крупную металлическую деталь. Мужчина не смог объяснить полицейским для чего ему этот груз и поэтому его доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

В участке он настаивал на том, что нашел металлическую деталь в канаве. Однако, через некоторое время владелец коня и повозки дал признательные показания. Похищенную часть жатки от комбайна он вез домой, чтобы затем сдать в металл.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В частности, полицейские уточняют размер причиненного ущерба.