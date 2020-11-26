В Псковской области заняты 700 ковид-коек из 970-ти

В Псковской области заняты 700-730 ковид-коек из 970, сообщает Псковское агентство информации. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина на пресс-конференции 26 ноября.

«Сказать, что коек недостаточно, нельзя, если что, можно дополнительно развернуть койки и довести их число до 1250», - подчеркнула Рагозина.

По ее словам, можно уплотнить инфекционную больницу или создать места на базе районных и межрайонных больниц, где ранее существовали инфекционные отделения.

«Пациентов там нет, но они удовлетворяют всем требованиям, поэтому можно и там койки развернуть. Например, для долечивания пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке», - отметила Рагозина.