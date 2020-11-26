Бюджет Псковской области на 2021 год принят в первом чтении

Проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принят в первом чтении на сессии Псковского областного Собрания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты утвердили основные параметры областного бюджета. Однако, на следующей сессии им вновь придётся вернуться к первому чтению законопроекта, так как во втором чтении федерального бюджета, который приняли 25 ноября, учтена дотация для Псковской области в размере 6 млрд 261 млн рублей.

В настоящее время цифры бюджета на 2021 год распределены следующим образом: доходы консолидированного бюджета составляют 41 млрд 483,8 млн рублей, расходы - 44 млрд 92,3 млн рублей. В частности, доходы областного бюджета ровняются 36 млрд 470,8 млн рублей, а доходы бюджетов муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов) – 5 млрд 13 млн рублей. При этом расходы областного бюджета на 2021 год составят 39 млрд 79,3 млн рублей. Дефицит областного бюджета запланирован в 2 млрд 608,5 млн рублей.

Работать над проектом областного бюджета по параметрам второго чтения предстоит 10 членам согласительной комиссии, которую утвердили по закону «О бюджетном процессе в Псковской области» постановлением регионального парламента.

В состав комиссии вошли пять депутатов областного Собрания, среди которых есть представители всех парламентских партий: вице-спикер председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов («Единая Россия»); вице-спикер Анатолий Копосов (КПРФ); заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Тудакова («Справедливая Россия»); заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Антон Минаков (ЛДПР); заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Лев Шлосберг («Яблоко»).

Кроме того, в согласительную комиссию входят пять представителей исполнительной власти. Администрацию региона представят все заместители губернатора и руководитель аппарата администрации.

В работе согласительной комиссии будет участвовать представитель Ассоциации муниципальных образований Псковской области. Ему также предоставят право совещательного голоса.

Поправки по предмету второго чтения принимаются в согласительную комиссию до вечера 4 декабря.