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Общество / Образование

3 декабря в школах Псковской области пройдет Всероссийский урок памяти

26 ноября 2020 года, 12:55

3 декабря в школах Псковской области пройдет Всероссийский урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Урок памяти проводится в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны, а также мероприятий Года памяти и славы 2020 в образовательных организация по всей стране. Акция организована при поддержке Всероссийского движения школьников.

День неизвестного солдата был включен в календарь памятных дат в 2014 году. Это дань отдается дань памяти воинам, которые похоронены в братских могилах или лежат в местах гибели. Согласно данным Министерства обороны РФ на территории России и других государств упокоены 4,6 млн неизвестных советских воинов. Всего в местах, где воевала Красная армия, похоронено 7,2 млн солдат.

Целью этого урока является формирование и укрепление исторической памяти в течение всего года, а не только 9 мая. В рамках мероприятия необходимо донести до детей ценности этой традиции и объяснить роль неизвестных бойцов и их подвига в истории.

3 декабря ученикам всех школ России покажут, как происходит восстановление имени и облика погибших в годы ВОВ. Об этой и другой своей деятельности расскажут поисковики. Также школьников познакомят с отношением к неизвестным солдатам людей по всему миру.

Организаторы отмечают, что уроки пройдут по всей территории региона с учетом эпидемиологической ситуации в регионе: либо офлайн, либо онлайн. 

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