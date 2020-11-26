Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

В политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области переизбраны руководящие органы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения. Решение приняли общим собранием, в котором принял участие руководитель Центрального Аппарата Михаил Фальченко.
Полномочия членов коллегиальных органов и должностных лиц регионального отделения политической партии были прекращены досрочно. В частности, решением общего собрания прекращена деятельность председателя Правления Галины Майоровой.