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Политика

Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

26 ноября 2020 года, 12:49

В политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области переизбраны руководящие органы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения. Решение приняли общим собранием, в котором принял участие руководитель Центрального Аппарата Михаил Фальченко.

Полномочия членов коллегиальных органов и должностных лиц регионального отделения политической партии были прекращены досрочно. В частности, решением общего собрания прекращена деятельность председателя Правления Галины Майоровой.

Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Михаил Иванов

Новым председателем избрали Михаила Иванова. Его кандидатуру рекомендовало Бюро Президиума Центрального совета политической партии. Кроме того, общее собрание выбрало членов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии.

Ранее Михаил Иванов занимал пост председателя Избирательной комиссии Псковской области. Там он руководил с 2003 по 2007, а также с 2017 по 2019 годы.

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