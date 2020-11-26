Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Полномочия членов коллегиальных органов и должностных лиц регионального отделения политической партии были прекращены досрочно. В частности, решением общего собрания прекращена деятельность председателя Правления Галины Майоровой.

В политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области переизбраны руководящие органы, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения. Решение приняли общим собранием, в котором принял участие руководитель Центрального Аппарата Михаил Фальченко.

Новым председателем избрали Михаила Иванова. Его кандидатуру рекомендовало Бюро Президиума Центрального совета политической партии. Кроме того, общее собрание выбрало членов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии.

Ранее Михаил Иванов занимал пост председателя Избирательной комиссии Псковской области. Там он руководил с 2003 по 2007, а также с 2017 по 2019 годы.