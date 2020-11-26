Магистральные трубопроводы доведут во все райцентры Псковской области к 2025 году

Магистральные трубопроводы доведут во все районные центры Псковской области в рамках новой программы газификации до 2025 года. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в рамках бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Программа газификации Псковской области на 2021-2025 года, подписанная губернатором, находится на согласовании в «Газпромежрегионгаз». Далее она направится на подписание к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

По словам Михаила Ведерникова, старая программа больше не актуальна для Псковской области.