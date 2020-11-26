Дорожный фонд Псковской области в 2021 году вырастет на 2 млрд рублей

Дорожный фонд Псковской области в 2021 году составит 8,4 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в текущем году. Такие цифры озвучил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетом послании на 51-й сессии Псковского областного Собрания 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В частности, на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов запланированы 3,7 млрд рублей, это почти в 1,5 раза больше, чем в 2020-м.

Объём расходов в сфере транспорта вырастет почти на 60% до 637,8 млн рублей, из которых субсидирование железнодорожного транспорта сохранится на уровне текущего года и составит 71,6 млн рублей, 20 млн рублей пойдут на организацию водного сообщения с Талабскими островами, 423,7 млн рублей – на обеспечение автобусного сообщения, что превышает показатель текущего года на 52 %.

122,5 млн рублей предусмотрены доя субсидирования организаций воздушного транспорта. Это на 2,6 раза превышает объём средств, выделенных в этом году. Планируется, что в 2021 году будут совершаться авиаперевозки между Псковом, Минеральными Водами, Сочи, Анапой, Симферополем, Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. При этом рейсы в Москву могут стать ежедневными, добавил губернатор.