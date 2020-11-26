Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Дорожный фонд Псковской области в 2021 году вырастет на 2 млрд рублей

26 ноября 2020 года, 11:54

Дорожный фонд Псковской области в 2021 году составит 8,4 млрд рублей, что на 2 млрд больше, чем в текущем году. Такие цифры озвучил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетом послании на 51-й сессии Псковского областного Собрания 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В частности, на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов запланированы 3,7 млрд рублей, это почти в 1,5 раза больше, чем в 2020-м.

Объём расходов в сфере транспорта вырастет почти на 60% до 637,8 млн рублей, из которых субсидирование железнодорожного транспорта сохранится на уровне текущего года и составит 71,6 млн рублей, 20 млн рублей пойдут на организацию водного сообщения с Талабскими островами, 423,7 млн рублей – на обеспечение автобусного сообщения, что превышает показатель текущего года на 52 %.

122,5 млн рублей предусмотрены доя субсидирования организаций воздушного транспорта. Это на 2,6 раза превышает объём средств, выделенных в этом году. Планируется, что в 2021 году будут совершаться авиаперевозки между Псковом, Минеральными Водами, Сочи, Анапой, Симферополем, Москвой, Санкт-Петербургом и Калининградом. При этом рейсы в Москву могут стать ежедневными, добавил губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росавиация утвердила льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году
Бюджет Псковской области на 2021 год принят в первом чтении
3 декабря в школах Псковской области пройдет Всероссийский урок памяти
Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Псков» предотвратила ЧП
Магистральные трубопроводы доведут во все райцентры Псковской области к 2025 году
Объем средств на покупку квартир для медиков Псковской области планируется увеличивать ежегодно
Представители «Титан-Полимера» приняли участие в мероприятиях Форума «Российский промышленник»
Более 20% бюджета Псковской области в 2021 году направят на ремонт дорог

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий