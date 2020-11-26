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Экономика / Инвестиции

Представители «Титан-Полимера» приняли участие в мероприятиях Форума «Российский промышленник»

26 ноября 2020 года, 11:53

Представители предприятия «Титан-Полимер» из Псковской области приняли участие в форуме «Российский промышленник», который прошел с 18 по 20 ноября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Представители «Титан-Полимера» приняли участие в мероприятиях Форума «Российский промышленник»

Фото пресс-службы компании «Титан-Полимер»

Отдельное место на стенде Псковской области заняла особая экономическая зона «Моглино» совместно с компаниями-резидентами. Гости Форума активно интересовались экспозицией ОЭЗ «Моглино», в том числе их заинтересовала продукция, которая будет производиться на заводе «Титан-Полимер». Участие экспозиции Псковской области организовал региональный центр «Мой бизнес».

«В рамках форума нам удалось пообщаться с участниками композитной отрасли, которой в настоящее время принято решение придать новый импульс. О чем свидетельствует утвержденная между правительством РФ и госкорпорацией «Росатом» дорожная карта «Технологии новых материалов и веществ», участником которой, как индустриальный партнер, является наше строящееся производство», - рассказала начальник отдела развития компании «Титан-Полимер» Ольга Дементьева.

Представители «Титан-Полимера» приняли участие в мероприятиях Форума «Российский промышленник»

Фото пресс-службы компании «Титан-Полимер»

«Российский промышленник» — крупнейшая площадка Северо-Запада, объединяющая регионы России для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий. Организаторами выступают Торгово-промышленная палата РФ, правительство Санкт-Петербурга, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

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