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Общество / Соцзащита

Объем средств на покупку квартир для медиков Псковской области планируется увеличивать ежегодно

26 ноября 2020 года, 11:58

Объем средств на покупку жилья для медработников Псковской области планируется увеличивать ежегодно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетом послании, передает корреспондент «Псковской правды» с сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября.

Глава региона поблагодарил депутатов, которые поддержали его инициативу  сделать покупку квартир для медиков постоянно действующей региональной программой.

В бюджете региона на 2021 года предусмотрена та же сумма средств на приобретение служебного жилья медицинским работникам, что и в текущем году.

В 2020 году было приобретено 16 квартир. Это удалось благодаря поддержке депутатов Псковского областного собрания депутатов, которые по инициативе фракции «Единая Россия» увеличили финансирование с 9 до 34 млн рублей. Кроме того, в рамках образовавшейся экономии до конца года будет закуплено ещё 2 квартиры.

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