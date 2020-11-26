Объем средств на покупку квартир для медиков Псковской области планируется увеличивать ежегодно

Объем средств на покупку жилья для медработников Псковской области планируется увеличивать ежегодно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетом послании, передает корреспондент «Псковской правды» с сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября.

Глава региона поблагодарил депутатов, которые поддержали его инициативу сделать покупку квартир для медиков постоянно действующей региональной программой.

В бюджете региона на 2021 года предусмотрена та же сумма средств на приобретение служебного жилья медицинским работникам, что и в текущем году.

В 2020 году было приобретено 16 квартир. Это удалось благодаря поддержке депутатов Псковского областного собрания депутатов, которые по инициативе фракции «Единая Россия» увеличили финансирование с 9 до 34 млн рублей. Кроме того, в рамках образовавшейся экономии до конца года будет закуплено ещё 2 квартиры.