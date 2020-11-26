6,8 млрд запланировано на реализацию нацпроектов в бюджете Псковской области на 2021 год

6,8 млрд предусмотрено в проекте бюджета Псковской области на 2021 год на реализацию национальных проектов. В том числе за счет средств федерального бюджета 3,1 млрд рублей, областного – 3,7 млрд рублей. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников депутатам регионального парламента на 51-й сессии областного Собрания, эти объёмы существенно вырастут, поскольку федеральные средства распределены не полностью.

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет направлено 3,4 млрд рублей (рост на 22%). Планируется отремонтировать минимум 170 км региональных дорог.

В 2021 году на реализацию нацпроекта «Демография» запланировано 1,6 млрд. Так, на следующий год запланировано строительство детского сада в городе Пскове на 120 мест по улице Коммунальной.

Финансирование нацпроекта «Образование» составит 634 млн рублей. На 2021 год запланирован старт строительства двух школ в Пскове общей ёмкостью 1350 мест. Также продолжится создание «Точек роста» – к существующим 49 центрам добавится ещё 30 –, а также центров цифрового образования, – ещё 2 появятся в Великих Луках и Печорах.

На 56%, вырастет финансирование нацпроекта «Экология» – со 140 млн рублей до 225 млн рублей. На 53%, вырастет финансирование нацпроекта «Культура» – с 87 млн рублей до 133 млн рублей.