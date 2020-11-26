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Экономика

Более 20% бюджета Псковской области в 2021 году направят на ремонт дорог

26 ноября 2020 года, 11:42

22% бюджета Псковской области в следующем году направят на приведение в нормативное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие данные озвучил губернатор Михаил Ведерников в своём бюджетом послании, передает корреспондент «Псковской правды» с сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября.

При этом бюджет остаётся социально направленным. Все обязательства будут профинансированы в полном объёме. 18,2% расходов займут в бюджете образование и молодёжная политика, 14,2% – здравоохранение, 14,1% - социальная поддержка и демография, 3,2% – содействие экономике и инвестициям.

Первоначальным законопроектом доходы областного бюджета в 2021 году составляют 36,5 млрд рублей, расходы – в сумме 39,1 млрд. Дефицит регионального бюджета определён в 2,6 млрд или 11% налоговых и неналоговых доходов. Цифры не окончательные, заметил губернатор.

По предварительным данным, еще 6,3 млрд рублей направят в Псковскую область дополнительно из средств федерального бюджета. Ожидается субсидия на модернизацию первичного звена здравоохранения в размере 484 млн рублей, порядка 570 млн рублей распределят на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и 70 млн – на индексацию социальных выплат. Соответствующие поправки планируется внести в бюджет ко второму чтению.  

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