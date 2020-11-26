Налоговые и неналоговые доходы бюджета Псковской области увеличились на 10,4%

На 10,4% увеличились поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Псковской области в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в рамках бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды» .

За 10 месяцев 2020 года эти поступления составили 110,4% по сравнению с прошлым годом. Показатели региона по экономике, социальной части и противодействию коронавирусной инфекции «не провалились» в красную зону.

Все принятые меры себя оправдали, заявил губернатор. Однако, они сказались на дефиците бюджета. В текущем году он увеличился почти на 1,7 млрд рублей.