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Экономика

Бюджет Псковской области в текущем году увеличился на 25%

26 ноября 2020 года, 11:17

За счет поступления федеральных средств бюджет Псковской области увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава региона Михаил Ведерников в рамках бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября.

Борьба с коронавирусом изменила подходы к планированию. В частности, это отразилось на региональном бюджете. В текущем году пришлось его многократно корректировать из-за новых расходов и поступления федеральных средств. Также важно учитывать и непрямую финансовую федеральную поддержку.

Так, в 2019 году приняли бюджет с показателями доходов в размере 36,7 млрд рублей. В настоящее время эта цифра составляет 45 млрд. 

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