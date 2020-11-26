Бюджет Псковской области в текущем году увеличился на 25%

За счет поступления федеральных средств бюджет Псковской области увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщил глава региона Михаил Ведерников в рамках бюджетного послания на сессии Псковского областного Собрания депутатов 26 ноября.

Борьба с коронавирусом изменила подходы к планированию. В частности, это отразилось на региональном бюджете. В текущем году пришлось его многократно корректировать из-за новых расходов и поступления федеральных средств. Также важно учитывать и непрямую финансовую федеральную поддержку.

Так, в 2019 году приняли бюджет с показателями доходов в размере 36,7 млрд рублей. В настоящее время эта цифра составляет 45 млрд.