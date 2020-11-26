Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Александр Котов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

26 ноября 2020 года, 11:15

Глава региона Михаил Ведерников по поручению президента РФ наградил председателя Псковского областного Собрания Александра Котова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с 51-ой сессии Собрания депутатов шестого созыва 26 ноября.

Александр Котов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

По словам Михаила Ведерникова, высокая госнаграда - это свидетельство исключительной компетентности и многолетней успешной службы на благо Псковской области и России.

Губернатор высоко оценил сложившиеся рабочие отношения с председателем Собрания и выразил уверенность, что они с Александром Котовым ещё многое сделают на благо региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Росавиация утвердила льготную цену на билеты из Пскова в Крым в 2021 году
Бюджет Псковской области на 2021 год принят в первом чтении
3 декабря в школах Псковской области пройдет Всероссийский урок памяти
Переизбрано руководство псковского отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Аварийная служба АО «Газпром газораспределение Псков» предотвратила ЧП
Магистральные трубопроводы доведут во все райцентры Псковской области к 2025 году
Объем средств на покупку квартир для медиков Псковской области планируется увеличивать ежегодно
Дорожный фонд Псковской области в 2021 году вырастет на 2 млрд рублей
Представители «Титан-Полимера» приняли участие в мероприятиях Форума «Российский промышленник»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Поддержка будет»

Политика / Финансы
23 ноября 21:11

«Поддержка будет»

Владимир Путин пообещал помочь Псковской области
Кто из депутатов следующий на сокращение?

Политика / Власть
20 ноября 10:05

Кто из депутатов следующий на сокращение?

Как псковские партийцы относятся к идее «секвестировать» гордумы Пскова и Великих Лук
Как псковские районы объединили в избирательные округа

Политика / Выборы
12 октября 10:20

Как псковские районы объединили в избирательные округа

Псковскую область поделили к предстоящим выборам в областное Собрание