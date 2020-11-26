Александр Котов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава региона Михаил Ведерников по поручению президента РФ наградил председателя Псковского областного Собрания Александра Котова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом передает корреспондент «Псковской правды» с 51-ой сессии Собрания депутатов шестого созыва 26 ноября.

По словам Михаила Ведерникова, высокая госнаграда - это свидетельство исключительной компетентности и многолетней успешной службы на благо Псковской области и России.

Губернатор высоко оценил сложившиеся рабочие отношения с председателем Собрания и выразил уверенность, что они с Александром Котовым ещё многое сделают на благо региона.