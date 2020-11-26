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Общество

Псков поучаствует в выборе Тарту культурной столицей Европы в 2024 году

26 ноября 2020 года, 10:24

26 ноября органы местного самоуправления Пскова примут участие в большой организационной конференции, которая проводится в рамках выбора Тарту (Эстония) культурной столицей Европы в 2024 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тарту и Псков являются городами-побратимами.

Культурная столица Европы — это ежегодное мероприятие, в ходе которого какой-то населенный пункт выбирается центром культурной жизни Евросоюза. Это позволяет привлечь внимание к культурному развитию города. Кроме того, город-обладатель титула культурной столицы Европы может улучшить состояние своих объектов за счет дополнительного финансирования.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

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