Псков поучаствует в выборе Тарту культурной столицей Европы в 2024 году

26 ноября органы местного самоуправления Пскова примут участие в большой организационной конференции, которая проводится в рамках выбора Тарту (Эстония) культурной столицей Европы в 2024 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Тарту и Псков являются городами-побратимами.

Культурная столица Европы — это ежегодное мероприятие, в ходе которого какой-то населенный пункт выбирается центром культурной жизни Евросоюза. Это позволяет привлечь внимание к культурному развитию города. Кроме того, город-обладатель титула культурной столицы Европы может улучшить состояние своих объектов за счет дополнительного финансирования.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.