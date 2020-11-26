Очаг COVID-19 обнаружен в отделении Центробанка в Пскове

Новый очаг коронавируса зафиксирован в отделении Центробанка в Пскове, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Заболевание выявили у 17 сотрудников.

При этом удалось ликвидировать очаг в отделении общей хирургии Псковской областной клинической больницы.

Всего в регионе остаются действующими 5 очагов: Свято-Благовещенский Никандровский монастырь, Плюсский психоневрологический интернат, ГК «Кабош», станция скорой помощи в Порховском районе и новый очаг в псковском отделении Центробанка.

25 ноября в Псковской области подтвердилось 180 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявили у 11 тыс. 738 человек.