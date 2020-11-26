180 человек заразились коронавирусом в Псковской области 25 ноября

180 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 25 ноября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. С начала пандемии COVID-19 выявили у 11 тыс. 738 человек.

Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Пскове – 93 человека (всего 4 тыс. 396) и в Великих Луках – 38 человек (всего 2 тыс. 512). 10 случаев COVID-19 диагностировали в Псковском районе (всего 883), 7 – в Пустошкинском (всего 67), по 5 - в Островском (всего 657) и Плюсском (всего 215) районах. 4 человека заболели в Палкинском (всего 142) районе. По 3 инфицированных добавилось Великолукском (всего 384) и Порховском (всего 272) районах. По 2 случая заболевания коронавирусом подтвердились в Новосокольническом (всего 208), Дновском (всего 130) и Гдовском (всего 129) районах. По 1 заболевшему выявили в Опочецком (всего 252), в Печорском (всего 206), Куньинском (всего 99), Стругокрасненском (всего 86), Красногородском (всего 71) и Новоржевском (всего 57) районах.

«Число новых случаев за сутки достигло нового показателя в +180. Из них +170 положительных тестов на ковид выявили учреждения здравоохранения и +10 коммерческие лаборатории», - написал губернатор. 25 ноября в Псковской области сделали 1 тыс. 318 тестов на коронавирус. Общее количество исследований достигло 158 тыс. 8.

115 человек поправился от коронавируса за минувшие сутки. Всего выздоровели 6 тыс. 295 человек. Количество умерших — 72 человек.