Вадим Солдатов уволен с должности замглавврача Псковской областной больницы

Вадим Солдатов уволен с должности заместителя главного врача Псковской областной больницы по собственному желанию. В его отношении правоохранительные органы проводят разбирательство, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет официальный Телеграм-канал Псковской области.

«Возбуждение уголовного дела – это результат системной совместной работы администрации Псковской области и правоохранительных органов, направленный на борьбу с коррупцией и незаконным использованием служебного положения», - говорится в публикации ТГ-канала. Авторы канала также отмечают, что Солдатов находится под подпиской о невыезде.

Меры пресечения в виде домашнего ареста в его отношении не применялось, так как еще не было судебных действий.