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Общество / Экология

Циклон «Таня» принесёт в Псковскую область тепло и дожди

25 ноября 2020 года, 20:26

Циклон «Таня» принесёт в Псковскую область потепление и дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

Циклон «Таня» принесёт в Псковскую область тепло и дожди

Циклон зародился над Атлантикой. В ночь на 26 ноября он выйдет на север Ботнического залива и под его влияние попадёт окажется Северо-Запад России. При этом в Карелии, Мурманской и Архангельской областях будет ветрено и пойдёт мокрый снег, а в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, напротив, потеплеет.

К пятнице тепла волна спадёт и вновь похолодает.

Ранее начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова прогнозировала температуру воздуха выше нормы до конца ноября, а также в начале декабря. 

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