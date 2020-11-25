Циклон «Таня» принесёт в Псковскую область тепло и дожди

Циклон зародился над Атлантикой. В ночь на 26 ноября он выйдет на север Ботнического залива и под его влияние попадёт окажется Северо-Запад России. При этом в Карелии, Мурманской и Архангельской областях будет ветрено и пойдёт мокрый снег, а в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, напротив, потеплеет.

К пятнице тепла волна спадёт и вновь похолодает.

Ранее начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова прогнозировала температуру воздуха выше нормы до конца ноября, а также в начале декабря.