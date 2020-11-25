В Острове будут судить трёх мужчин, обворовавших пенсионерку

В Острове будут судить трёх молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет, которые обворовали пожилую женщину, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 15 июля обвиняемые проникли в дом в одной из деревень Островского района. Они похитили имущество пенсионерки и скрылись.

В ходе предварительного расследования злоумышленники дали подробные показания. Материальный ущерб они женщине полностью возместили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).