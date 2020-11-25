Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Острове будут судить трёх мужчин, обворовавших пенсионерку

25 ноября 2020 года, 20:04

В Острове будут судить трёх молодых людей в возрасте от 17 до 28 лет, которые обворовали пожилую женщину, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, 15 июля обвиняемые проникли в дом в одной из деревень Островского района. Они похитили имущество пенсионерки и скрылись.

В ходе предварительного расследования злоумышленники дали подробные показания. Материальный ущерб они женщине полностью возместили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Циклон «Таня» принесёт в Псковскую область тепло и дожди
Около 100 общественных пространств благоустроили в Псковской области за 176 млн рублей
У поваров Моглинской школы коронавирус не выявлен
Около 215 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
Пастухи обворовали дом петербурженки в Новосокольническом районе
В Псковской области утвердили график инспекций по дезинфекционной обработке общественного транспорта
Псковский облсовпроф заключил соглашение с университетом «Синергия»
Псковские производители рассчитывают на возможность реализовывать свою продукцию в «Леруа Мерлен»
Эксперт: Людям с хроническими заболеваниями прививки от гриппа необходимы в первую очередь

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района