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Недвижимость / Строительство

Около 100 общественных пространств благоустроили в Псковской области за 176 млн рублей

25 ноября 2020 года, 17:57

Около 100 общественных пространств благоустроили в Псковской области в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. На эти цели было выделено порядка 176 млн рублей.

Около 100 общественных пространств благоустроили в Псковской области за 176 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Большая часть объектов уже сдана, на других завершается оформление документации. Около 40 общественных пространств и более 60 дворовых территорий отремонтировали в муниципалитетах. Там выполнили дренажные работы, провели озеленение территорий, благоустроили тротуары и велодорожки. На некоторых объектах установили опоры для уличного освещения, а также малые архитектурные формы.

Завершается ремонт в сквере между улицей Труда и проспектом Энтузиастов в Пскове. На объекте уже установлены более 150 опор со светодиодными светильниками на сумму 13 млн рублей. До конца 2020 года в сквере планируется завершить прокладывание пешеходных и велосипедных дорожек с нанесением разметки, озеленение территории сквера, а также установку скамеек, велосипедных стоек и урн.

Около 100 общественных пространств благоустроили в Псковской области за 176 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также благоустроят территорию у памятника «Стражам границы». Там появятся тротуарная плитка и подсветка мемориала. Сумма контракта этого года составила более 30 млн рублей.

В Великих Луках завершается благоустройство еще пяти общественных территорий. До конца годы работы будут выполнены в полном объеме.

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