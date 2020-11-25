Около 215 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

Порядка 215 тыс. человек сделали прививку от гриппа в текущем году, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. В настоящее время привито 57% от плана. Более 45 тыс. вакцинированных — дети.

Прививки в текущем году делают на базе стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого необходимо обратиться к терапевту или в доврачебно-прививочный кабинет по месту жительства.

Кроме того, вакцинация проводится в мобильных комплексах, которые выезжают в общественные места. В Пскове бригада медиков работает у торгового комплекса «Империал» на улице Коммунальной.

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что особое внимание уделяется прививанию населения на работе. Выезд медиков в учреждения и на производства является приоритетным в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе. Она призвала работодателей к взаимодействию с медицинскими организациями и напомнила, что вакцинация защищает от вирусов гриппа и снижает заболеваемость ОРВИ.