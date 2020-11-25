Пастухи обворовали дом петербурженки в Новосокольническом районе

В деревне Новое Новосокольнического района был обворован дом, принадлежащий 64-летней жительнице Санкт-Петербурга. Подозреваются в краже 30-летний и 29-летний мужчины, которые работают пастухами в местной организации, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники выставили оконную раму, проникли в дом и похитили несколько металлических труб, канистру с бензином, коптильню и другие вещи. При обыске у подозреваемых похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В Великих Луках полиция раскрыла кражу велосипеда. Он пропал с 22 по 23 ноября из подъезда дома по улице Гвардейской. Ущерб составил 10 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого. Им оказался 43-летний безработный, ранее судимый за кражу великолучанин. Мужчина признался в содеянном. Велосипед изъят, возбуждено уголовное дело.